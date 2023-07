Medagliere Mondiali scherma 2023 | Italia a 3 ori | si avvicina il trionfo finale!

(Di sabato 29 luglio 2023) Sono in corso idiin quel di Milano: per la sesta volta la rassegna iridata fa tappa in, dove era arrivata l’ultima volta nel 2011 in quel di Catania. Da oggi fino al 30 luglio la terra meneghina sarà il centro del mondo degli schermidori. In particolare questo è il calendario delle medaglie assegnate: 25 luglio spada femminile e sciabola maschile, 26 luglio fioretto femminile e spada maschile, 27 luglio sciabola femminile e fioretto maschile. Dalle gare individuali si passa poi alle squadre il 28, 29 e 30 luglio secondo la stessa sequenza sopracitata. Di seguito ildeidi...

Le ragazze del fioretto si confermano sul tetto del mondo anche aidi scherma di Milano. ... Italia in testa alcon tre ori, quattro argenti e due bronzi.... in ordine di tempo, all'Italia del nuoto impegnata ai campionatidi Fukuoka . L'Italgirls ... Con il bronzo di ieri l'Italnuoto ha raggiunto quota tredici neliridato. "Non era ......Italia del fioretto maschile a squadre ha superato senza problemi i turni preliminari dei... DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO SCHERMA, ...

Medagliere Mondiali scherma 2023: Italia al comando, ma l'Ungheria si fa sotto OA Sport

Le azzurre Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono imposte in finale sulla Francia per 45-39. Per l'Italia è la nona medaglia di questo mondiale in casa, la terza ...MILANO – Altre due medaglie in palio ai Campionati del Mondo di Milano 2023. In pedana le prove di fioretto femminile e di spada maschile a squadre, spazio anche ai primi due turni del fioretto maschi ...