Medagliere Mondiali nuoto 2023 | l’Italia con 13 podi Cina dominante | USA deludenti

(Di sabato 29 luglio 2023) Idelle discipline acquatiche si svolgeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio: le gare si terranno al Marine Messe Fukuoka (in corsia,artistico e palla), al Fukuoka Prefectural Pool (tuffi) ed al Seaside Momochi Beach Park (di fondo e tuffi dalle grandi altezze). Le prime medaglie saranno assegnate sabato 15 luglio, quando si disputeranno le prime finali diartistico, tuffi edi fondo. La seconda parte della rassegna sarà riservata alin corsia ed ai tuffi dalle grande altezze, mentre i tornei di pallaoccuperanno tutta la manifestazione. Calendariosport acquatici Fukuoka: orari, tv, programma, ...

Si chiude con un quinto posto l'esperienza del Settebello aidi pallanuoto maschile di Fukuoka 2023 . L'Italia ha infatti battuto per 16 - 9 la Francia ... GIORNO PER GIORNO IL......museo interno allo stadio - che con le tre medaglie conquistate a Tokyo è entrato nel... i due motociclisti, Manuel Poggiali, vincitore di due titoliin 125 e 250, e Alex De Angelis,...... DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO TUTTE LE ...

Medagliere Mondiali scherma 2023: Italia al comando, ma l'Ungheria si fa sotto OA Sport

La corsa alle medaglie, intanto, premia l’Ungheria, che la spunta ai tiri di rigore sulla Grecia, mentre il bronzo se lo mette al collo la Spagna campione uscente, battendo 9-6 la Serbia. “Il cammino ...Dal 28 luglio all’8 agosto si tengono le 31° Universiadi estive a Chengdu, nella provincia del Sichuan. Si tratta del primo evento multisportivo mondiale tenutosi nella parte occidentale della Cina ...