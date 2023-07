(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - Quattordici persone sono rimaste ferite in una catena che si è verificatoa statalein direzione nord tra San Vincenzo e Venturina (Livorno). Sul posto è intervenuto il 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Livorno, distaccamenti di Piombino e Cecina, con l'ausilio dell'elicottero Drago 71, dalla sede di Cecina. Il personale VF ha provveduto a estrarre idagli abitacoli dei mezzi coinvolti. Intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito i pazienti più gravi, un 17enne all'ospedale di Careggi a Firenze e una donna con il figlio in codice rosso all'ospedale di Pisa. Un'ambulanza medicalizzata ha condotto in giallo un ragazzo di 14 anni al pronto soccorso di Cecina. Altri codici minori sono stati condotti ai pronto soccorso di Piombino e Cecina. Sul posto ...

AGI - Quattordici persone sono rimaste ferite in una catena che si è verificato sulla statale Aurelia in direzione nord tra San Vincenzo e Venturina (Livorno). Sul posto è intervenuto il 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco del comando ...Il tratto della Aurelia dove si è verificato ilDiverse le persone rimaste ferite e intrappolate nelle proprie auto sotto il caldo di mezzogiorno . Il traffico è risultato di ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Genova e provincia A12,: una bambina in codice giallo al Gaslini Posted on 14 ...

Maxi tamponamento sull'Aurelia, 14 feriti AGI - Agenzia Italia

AGI - Quattordici persone sono rimaste ferite in un tamponamento a catena che si è verificato sulla statale Aurelia in direzione nord tra San Vincenzo e Venturina (Livorno). Sul posto è intervenuto il ...Brutto incidente sull’Aurelia. Nei pressi di Venturina in direzione nord, un tamponamento a catena ha coinvolto diversi mezzi. Richiesto l’intervento di diverse ambulanze e anche di due elicotteri per ...