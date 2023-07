Matthaus distrugge Lucas Hernandez | «disastroso il rapporto qualità-prezzo» Rmc

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 luglio 2023)ha commentato il passaggio didal Psg al Bayern Monaco. Scrive Rmc sport: “Acquistato a peso d’oro nel 2019 dal Bayern Monaco per la cifra di 80 milioni di euro,ha spesso dimostrato il suo affetto per il Bayern con ottime prestazioni, ma ha faticato nella costanza a causa dei numerosi infortuni, come successo l’anno scorso”. Nonostante questo, i bavaresi sono riusciti a cedereal Psg per il valore di 47 milioni di euro, ma una leggenda dei tedeschi non ha digerito la dinamica.ha commentato così il trasferimento del fratello di Theo: “Non ha mostrato gratitudine, l’esempio perfetto di mancanza di carattere”. E non si tratta della prima volta dove il grande centrocampista parla senza ...