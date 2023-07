Matthaus contro Lucas Hernandez | «Gli manca carattere»

(Di sabato 29 luglio 2023) Le parole di Lothar Matthau, ec calciatore del Bayern Monaco, sulla cessione dial PSG. I dettagli Lotharha parlato a SportBild dell’addio dial Bayern Monaco. PAROLE – «Con tutti i problemi che ha avuto negli ultimi quattro anni, dentro e fuori dal campo, fossi stato in lui avrei firmato un contratto col Bayern Monaco a cifre più basse. Il fatto che sia andato al PSG dimostra che è un esempio dinza di. Lo dissi già diversi mesi fa: se arriva un’offerta per, mettetegli il francobollo sul sedere e liberatevene».

Lothar Matthaus, ha attaccato senza mezzi termini la decisione di Lucas Hernandez di andare al Psg. L'ex difensore del Bayern Monaco è passato ai parigini per circa 40 milioni di euro più 5 di bonus.