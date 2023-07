Matteo Paolillo | «Sul set racconto personaggi Con la musica racconto me stesso»

(Di sabato 29 luglio 2023) Da una parte il canto, con il tour nei club appena annunciato, dall’altra la recitazione, con la quarta stagione di Mare Fuori in lavorazione e l’idea di uno spin-off per il cinema: «Due forme d'espressione diverse», dice l’artista sul palco di Giffoni. «Voglio portarle avanti entrambe»

Attore, cantautore, artista con le idee chiare che a 18 anni ha lasciato Salerno e si è traferito a Roma per inseguire il suo sogno più grande. E non ci sono dubbi checi sia riuscito, visto che il Giffoni Film Festival gli ha riservato un'accoglienza da vera star. In una gremita Sala Truffaut ha incontrato i giovani giurati del festival parlando del ...è stato acclamato come una vera star dai fan durante la 53esima edizione del Giffoni Film Festival . L'attore di Mare Fuor i si è mostrato disponibile con i suoi ammiratori, che hanno ...ha regalato una grossa anticipazione sul futuro di Mare Fuori . Le riprese della quarta stagione sono ormai iniziate da due mesi. La produzione delle nuove puntate è circa a metà e, ...

Matteo Paolillo svela al Giffoni che alcuni episodi di Mare Fuori 4 verranno proiettati nei cinema CiakGeneration

Tante le domande sul suo personaggio nella seri, sui suoi studi preparatori, sulle scene più difficili da interpretare. Ecco le parole del cantante e ...Abbiamo incontrato Matteo Paolillo, amatissimo interprete di Edoardo Conte in Mare Fuori: il successo della serie, la musica, i progetti futuri. Ecco cosa ci ha raccontato in questa intervista video e ...