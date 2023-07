Maternità surrogata Morale e ideologia non si impongono col codice penale

(Di sabato 29 luglio 2023) La dichiarazione del reato universale è una deviazione dai binari del diritto. Con questa logica si dovrebbe essere arrestati in Iran per aver bevuto vino in Italia. Intanto della sorte dei bambini non è dato sapere

Anche se le autorità sospettassero che il bambino è nato da una, come si potrà dimostrarlo Mai un giudice di un paese in cui la GPA è legale risponderà a una rogatoria del giudice italiano.La GPA - erroneamente chiamata- è una forma di procreazione assistita che prevede che una persona porti avanti una gravidanza per conto di altre. C'è da sottolineare che ad ...Resta invece fuori dallo Studio Ovale la questione della. In Italia è avviato il percorso per renderla reato universale, mentre negli States la Gpa è pratica consolidata.