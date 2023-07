In occasione del tour estivo dell'Inter in Giappone, Marco, accompagnato da Fabio Galante, ha incontrato l'ex terzino nerazzurro Yuto. Durante la cena hanno intonato l'inno della ...... assieme a De Vrij, Lautaro Martinez e Thuram, Marcoè stato protagonista di una ... Ho avuto l'onore di giocare con Nakata e, due persone fantastiche, due campioni. Nakata era un ...In occasione del tour estivo dell'Inter in Giappone, Marco, accompagnato da Fabio Galante, ha incontrato l'ex terzino nerazzurro Yuto. Durante la cena hanno intonato l'inno della ...

Materazzi e Nagatomo cantano "Pazza Inter" a Tokyo La Gazzetta dello Sport

Il giapponese, a tavola con l'amico Materazzi e l'ex calciatore Galante, canta il famoso "Pazza Inter amala" dimostrando ancora una volta il suo attaccamento ai colori nerazzurri. (da marcomaterazzi I ...Il giapponese, a tavola con l'amico Materazzi e l'ex calciatore Galante, canta il famoso "Pazza Inter amala" dimostrando ancora una volta il suo attaccamento ai colori nerazzurri. (da marcomaterazzi I ...