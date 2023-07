Matacena commercialisti | “Guardiamo con fiducia al futuro”

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 29 luglio 2023): “Pronti a fare la nostra parte per la ripresa economica del Paese”. All’Ammot Cafè la “Festa d’Estate 2023” promossa dall’Odcec Napoli Nord “La grande famiglia deidi Napoli Nord anche quest’anno si è riunita per la ‘Festa d’Estate’ insieme a tanti esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e degli altri ordini professionali della Campania per tracciare il bilancio di un anno di attività molto complesso e per fare ‘squadra’ alla luce dei prossimi impegni che, a partire da settembre, ci vedranno necessariamente in prima linea”. Sono le parole di Francesco, presidente dell’Odcec Napoli Nord, nel corso della “Festa d’Estate” promossa dall’Ordine dei dottorie degli Esperti contabili di Napoli Nord, che si è svolta all’Ammot Cafè a Marina di ...