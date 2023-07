Maria Bove | la modella lancia “La misma” Quale calciatore conquisterà?

Leggi su seriea24

(Di sabato 29 luglio 2023) Sotto il segno di. La, spesso contesa in questi anni tra vari personaggi quali calciatori, cestisti e artisti musicali, ha deciso dire la sua ultima creatura “La”. Si tratta di un ritorno alla musica di MB, il nome d’arte adottato dalla cantante. Una canzone dalle sonorità sud americane, latineggianti, e la caratteristica dell’artista è che riesce nonostante questo sound a mantenere sempre la sua eleganza. La classe della donna italiana, e questo particolare si rende anche molto palese nel video della canzone in cuiindossa una delle creazioni della sua linea “Couture”. “La” parla di una storia d’amore non finita ...