Marco Bezzecchi | messaggio recapito a Ducati | vuole moto ufficiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 luglio 2023) Il rovescio della medaglia per. Se da un lato Borgo Panigale può contare su diversi team satellite che stanno mettendo in mostra il talento di diversi centauri inGP, dall’altro la Nuvola Rossa può garantire la presenza di sole dueufficiali anche nella prossima stagione. E un sellino è occupato da Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica. Sarà quindi molto difficile trattenere uno tra(Mooney VR46) e Jorge Martin (Pramac Racing) anche nel prossimo mercato piloti. L’italiano ha detto, recentemente, di non pensare troppo al prossimo futuro, ma Yamaha avrebbe fortemente acceso i fari su di lui: Franco Morbidelli non riceverà il rinnovo e accanto a Fabio Quartararo il posto sarà ben presto libero. Le dichiarazioni di...