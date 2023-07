Mantenere Vlahovic e Chiesa ora è importante per la Juve

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 luglio 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 29/07/2023 alle 19:53 CEST Entrambi i giocatori, candidati a lasciare il club, diventano pezzi capitali dopo la sanzione UEFA Il club piemontese potrebbe ritirarsi dalla candidatura per Kessié; Il Barça chiede 15 milioni per la partenza dell’ivoriano Il fatto che lantus non giocherà le competizioni europee in questa stagione dopo essere stata esclusa dalla Conference League potrebbe influenzare la formazione della rosa della ‘Vecchia Signora’. Il club bianconero, che deve puntare sulla qualificazione di questo percorso alla Champions League della prossima stagione, Potrebbe esaurire i giocatori che intendeva e persino interrompere qualche altra operazione in corso per vendere giocatori. Uno dei ...