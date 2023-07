Manchester United | sirene spagnole per van de Beek

L'intesa per il trasferimento di Hojlund è ormai ai dettagli. Il blitz delsta per andare a segnoA calamitare l'attenzione mediatica in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato sono sicuramente le voci legate al possibile valzer delle ...IlUtd e Hojlund sempre più vicini - Prosegue serrata la trattativa tra ile l' Atalanta per Rasmus Hojlund , centravanti danese classe 2003 del club nerazzurro. Nella serata di ieri infatti, come riportato da ' Gianluca Di Marzio ', i due club si sono ...Ilsi avvicina a Rasmus Hojlund. Nella serata di venerdì è andato in scena un nuovo incontro tra il club inglese e l'Atalanta. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky, in questi minuti si ...

L'attaccante danese andrà ai Red Devils a breve. La Dea lo aveva pagato 17 milioni la scorsa estate dallo Sturm Graz ...Ramus Hojlund è a un passo dal Manchester United. Secondo quanto raccolto da TMW, i due club sono vicini a trovare un'intesa economica intorno ai 65 milioni di euro più 10 milioni di bonus e la tratta ...