Manchester United | pronta la contropartita per Kudus

Commenta per primo Chelsea, Arsenal e negli ultimi giorni pure il. Mohammed Kudus fa gola praticamente a tutte le big di Premier League. I Gunners sembrano in pole, ma ten Hag può avere un asso nella manica per convincere l'Ajax a cedere il suo ...Il danese ai red devils per oltre 75 milioni di euro L'Atalanta sta per cedere Rasmus Hojlund al. Le news di calciomercato fanno riferimento ad un'intesa raggiunta tra i club: 75 milioni di euro, più eventuali bonus per circa 10 milioni, per il cartellino del ventenne ...... alla ricerca di un nuovo portiere dopo aver ceduto in questa sessione sia Samir Handanovic per la scadenza del contratto, che André Onana per una maxi plusvalenza dal. Al momento, ...

Ingaggio otto volte più alto per il danese Il classe 2003 ha già parlato col suo nuovo allenatore e ha preferito il Manchester United rispetto al Paris Saint-Germain. Hojlund firmerà un contratto da 5 ...(Adnkronos) - L'Atalanta sta per cedere Rasmus Hojlund al Manchester United. Le news di calciomercato fanno riferimento ad un'intesa raggiunta tra i club: 75 milioni di euro, più eventuali bonus per c ...