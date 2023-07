Manchester United | Maguire verso la cessione ma

Commenta per primo Dopo Hojlund, ilcontinua a spingere anche per Amrabat della Fiorentina . Secondo Tuttosport , i red devils sarebbero molto ottimisti sulla chiusura dell'affare a 22 milioni, una cifra ben lontana da ...Claudio Lotito (Lapresse) - calciomercato.itIl patron della Lazio, interpellato sulle voci riguardanti Fred (in uscita dal) in ottica centrocampo, ha chiarito la situazione: 'Fred ...Real Madrid, due vittorie su due negli Usa È stato un buon Real quello visto nelle prime due amichevoli con Milan (3 - 2) e(2 - 0), partito subito con il piglio giusto. Bene i ...

Manchester United, proteste contro i Glazer: tifosi per le strade della città DerbyDerbyDerby

Il rapporto tra l'Atalanta Rasmus Hojlund è alle battute finali. L'attaccante danese, scrive L'Eco di Bergamo, ha ormai in testa solo il Manchester United: l'affare è ormai in chiusura. Nelle casse de ...Al Manchester United il partente (fino a contrordine) Hojlund troverà un avversario del campionato italiano Che la Premier League attinga dal campionato italiano non è certo la prima, l’unica e l’ulti ...