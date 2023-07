Manchester City | ufficiale il rinnovo del ‘pianista’ Ake

Leggi su calcionews24

Nathan Ake ha firmato un nuovo contratto quadriennale con il Manchester City. Il nuovo contratto del 28enne durerà fino all'estate del 2027, con questa estensione che arriva sulla scia della sua migliore stagione. Ha collezionato 41 presenze e segnato tre gol in tutte le competizioni durante la nostra campagna 2022/23, emergendo come uno dei giocatori più affidabili del calcio inglese.