Malore choc in casa | Alessandro muore a 16 anni | trovato in giardino dalla nonna

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 luglio 2023) Tragedia a Pescara, un ragazzo di 16Cerritelli è morto vittima di unimprovviso. Il dramma nel pomeriggio di ieri, subito dopo pranzo. A quanto scrivono i media locali il ragazzo era impegnato in alcune incombenze domestiche inquando avrebbe accusato ilche gli è costato la vita. A trovare il corpo del giovane è stata lache non vedendolo tornare era andato a cercarlo, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. >“Ti ho lasciata sola”. Il dramma di Emilio Fede. Dopo l’idea del suicidio vuole tornare il marito che non è mai stato: “Oggi vi parlerò di mia moglie”. E in questa lunga confessione cerca il modo di chiedere scusa per i suoi errori Una volta arrivati i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul ...