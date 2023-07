Mai fidarsi di mia figlia | la trama del film

(Di sabato 29 luglio 2023) Maidi miathriller del 2019 parla di una famiglia che si ritrova ad essere minacciata dalladel padre. Ladeldi Lifetime racconta infatti di Greg e Katie Carlyle, che accolgono in casa la primadi Greg, Samantha, senza sapere che si tratta di una donna profondamente disturbata, intenzionata a distruggerli ad ogni costo. Ladel fillm vede protagonisti Greg Carlyle (Matt Dallas) e la sua seconda moglie, Katie (Claire Coffee) che vivono una vita perfetta, insieme ai loro due figli adolescenti, Lauren e Tommy. Greg ha una, Samantha (Jordan Lane Price) nata da un precedente matrimonio, e con la quale non ha mai avuto rapporti, anche perché sua madre faceva di tutto per ...

Un'adolescente si trasferisce dal padre con cui non ha rapporti: sarà l'inizio dei guai. Rai Due propone staseradi mia ..."In mezzo a grandi cambiamentivisti in un secolo, i paesi del Medio Oriente 'guardano a est', ... Mentre possono sufficientementedegli attori amici come il giapponese Fumio Kishida (...FILM Su Rai Due dalle 21.20di mia figlia. La vita perfetta di una coppia è turbata dall'arrivo della figlia dell'uomo, nata dal precedente matrimonio. La giovane catapulta la famiglia in ...

Mai fidarsi di mia figlia, il film di stasera su Rai 2: trama e curiosità La Gazzetta dello Sport

Mai fidarsi di mia figlia, film thriller del 2019 parla di una famiglia che si ritrova ad essere minacciata dalla figlia del padre. La trama del film di Lifetime racconta infatti di Greg e Katie ...Un'adolescente si trasferisce dal padre con cui non ha rapporti: sarà l'inizio dei guai. Rai Due propone stasera Mai fidarsi di mia figlia ...