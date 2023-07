Mai fidarsi di mia figlia | film-tv su Rai 2 | trama | cast | finale e come vederlo

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 29 luglio 2023) Sabato 29 luglio, alle 21:20, su Raidue va in onda il-tv Maidi mia, andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel 2019 con il titolo “A Daughter’s Plan to Kill”. Il-tv racconta di una ragazza che, sentendosi abbandonata dal padre, decide di distruggere la sua famiglia. Ladi Maidi miaGreg (Matt Dallas), medico, è sposato con Katie (Claire Coffee), terapista. Hanno due figli, Lauren (Lauren DiMario) e Tommy (Liam Obergfoll). Prima di sposarsi con Katie, Greg era già stato sposato, e quando scopre che l’ex moglie è morta in un incendio, decide di prendersi cura dell’altra sua, Samantha (Jordan Lane Price), con cui è praticamente un estraneo, dal momento che la donna gli ha sempre impedito ...