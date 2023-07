Mafia | Tajani | “Giù le mani dal 41 bis”

Leggi su ildifforme

(Di sabato 29 luglio 2023) “Il 41bis non si tocca. Noi siamo in prima linea, continueremo a batterci”. Così tuona il ministro degli esteri, nonché vicepremier, Antnioa Palermo, alla cerimonia del 40° anniversario della scomparsa del giudice Rocco Chinnici.: “Nessuna marcia indietro del governo” “Il governo non farà nulla che possa assomigliare a una marcia indietro L'articolo proviene da Il Difforme.