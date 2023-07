Mafia | Siracusano | ' Chinnici ha contribuito a costruire un' Italia più giusta e consapevole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Ricorrono oggi i 40 anni dalla strage di via Pipitone Federico, a Palermo, nella quale persero la vita il magistrato antiRocco, i due uomini della sua scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l‘appuntato Salvatore Bartolotta, e Stefano Li Sacchi, il portiere dello stabile nel quale il giudice viveva. Ricordiamo l'impegno di coloro che, con il loro lavoro e con la loro netta scelta di campo, hanno combattuto, in Sicilia e non solo, il malaffare e la criminalità organizzata". Lo afferma in una nota Matilde, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza. "Il coraggio di uomini come Rocco- dice ancora l'esponente azzurra - non è stato vano, perché dopo decenni di sangue e di efferati attentati il Paese ...