Ma l’Italia non ha mai smesso di fare affari con il regime in Egitto

(Di sabato 29 luglio 2023) Malgrado la mancata collaborazione per trovare la verità sull’omicidio del giovane ricercatore friulano Giulio Regeni e il caso di Patrick Zaki,ha proseguito la cooperazione economica con l’. Il nostro Paese è infatti uno dei maggiori partner commerciali del Cairo nell’Unione europea. Un business però che non sembra arricchire il popolo egiziano. Rapporti eccellentiSecondo gli ultimi dati disponibili dell’istituto statistico egiziano Capmas, gli scambi bilaterali hanno raggiunto i 5,8 miliardi di dollari nel 2021, in sensibile aumento rispetto ai 4,5 miliardi di dollari del 2020. Gli investimenti italiani nel Paese sono cresciuti del 40,3% fino a 448,8 milioni di dollari nel primo trimestre dell’esercizio 2021-22 (luglio-settembre), rispetto ai 320 milioni dell’ultimo trimestre dell’anno precedente (aprile-giugno 2020-21). Stando ...