Lucrezia Guidone a Giffoni 2023 | Mi piacerebbe uno spin-off su Ciro

Leggi su movieplayer

(Di sabato 29 luglio 2023)ci parla del suo personaggio in Mare Fuori, Sofia Durante, a. E ammette che leuno-off sul personaggio di. Se si pensa all'estate, un termine viene in mente con più di rapidità di altri... Mare! Ma alFilm Festival è un altro tipo di mare quello che finiamo per trovare, quello che ha rubato i cuori di milioni di telespettatori: stiamo parlando di Mare Fuori, la serie tv nostrana prodotta da Rai Fiction e Picomedia che ha realizzato ascolti altissimi ed è diventata un vero e proprio fenomeno, soprattutto tra i giovani, e le cui star sono state ospiti della kermesse. E anche se siamo ancora lontani dalla tanto attesa quarta stagione di Mare Fuori, attualmente in sviluppo, …