Luca Delfino scarcerato | per lui una camera singola con tv e playstation

Non avrà internet Durante il suo soggiorno presso la Residenza per misure di sicurezza di Villa Caterina,non potrà avere in camera internet o apparecchi in grado di comunicare con l'esterno. Al momento del suo arrivo, l'uomo era accompagnato dalla polizia penitenziaria ed è stato accolto dal ...Genova .dormirà in una stanza singola e al momento rimarrà chiuso lì il più possibile , perché l'avvicinamento agli altri ospiti della struttura dovrà essere graduale. A raccontare le prime ore ...Dopo un via vai durato tutta la notte,è arrivato poco dopo le 7 alla Rems di Pra' , la residenza dove sarà detenuto per sei anni e mezzo dopo aver lasciato il carcere di La Spezia , dove si trovava per aver accoltellato l'ex ...

Paolo Rossi racconta le prime ore del killer a Villa Caterina: "È tranquillo, per ora rimarrà chiuso in stanza. Potrà uscire Ne riparliamo tra qualche mese. Valuteremo un percorso psichiatrico"