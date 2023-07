Luca Delfino | il “killer delle fidanzate” lascia il carcere a La Spezia La mamma della vittima | «Ho paura che mi venga a cercare»

(Di sabato 29 luglio 2023) È uscito diquesta mattina, dopo 16 anni e 8 mesi di reclusione per l’omicidio di Antonella Muntari, la fidanzata che l’uomo, classe 1977, massacrò il 10 agosto 2007 con 46 coltellate. Sarebbe dovuta essere più lunga la pena, ma è stata ridotta per la scelta deldi aderire al rito abbreviato e per il riconoscimento di una parziale instabilità mentale che però ne determina quella che viene considerata una pericolosità sociale di lunga durata.to ildi La, nella mattinata di oggi, 29 luglio, l’uomo si trova ora in una Rems (residenza per le misure di sorveglianza), dove rimarrà per sei anni e mezzo. Nella struttura di Villa Caterina, sulle alture di Genova Prà,avrà a disposizione un letto ...

... condannato a sedici anni e mezzo di reclusione per l'omicidio della sua ex fidanzata, Antonella Multari,è uscito dal carcere di La Spezia per essere trasferito presso la residenza per ...Era stato condannato a 16 anni e mezzo Di: Redazione Sardegna Live, condannato a 16 anni e mezzo per l'omicidio di Antonella Multari, ha lasciato il carcere di La Spezia nella mattina di sabato 29 luglio. Ha raggiunto poco dopo le 7 la Residenza per ...È uscito di carcere questa mattina, dopo 16 anni e 8 mesi di reclusione per l'omicidio di Antonella Muntari, la fidanzata che l'uomo, classe 1997, massacrò il 10 agosto 2007 con 46 coltellate. Sarebbe dovuta essere più ...

Luca Delfino è arrivato alla Rems di Prà, vi rimarrà per sei anni e mezzo RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La paura di Rosa Tripodi, madre di Antonella Multari, uccisa da Delfino con 46 coltellate: "Non fatelo uscire, perché farà ancora del male. Ha promesso che me l'avrebbe fatta pagare" ...