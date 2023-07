Luca Delfino ha  lasciato il carcere di Spezia La mamma della vittima | Ho paura che mi venga a cercare  

L'uomo ha ucciso Antonella Multari. Ha scontato 16 anni e 8 mesi. Ora è in una Rems. C'è il timore della fugaUna stanza singola con tv e playstation. Questa la sistemazione dipresso la Residenza per misure di sicurezza di Villa Caterina, sulle alture di Genova Prà. L'uomo, condannato a 16 anni e mezzo per l'omicidio della sua ex Antonella Multari, è uscito dal ..., condannato a 16 anni e mezzo per l'omicidio di Antonella Multari, stamattina è uscito dal penitenziario di La Spezia raggiungendo poco dopo le 7 la Residenza per misure di sicurezza (...

Luca Delfino è arrivato alla Rems di Prà, vi rimarrà per sei anni e mezzo RaiNews

Delfino, che dovrà rimanere per sei anni e mezzo in misura di sicurezza nella struttura genovese, è arrivato a bordo di un furgone della Polizia Penitenziaria direttamente dal carcere della Spezia ...L’uomo è stato trasferito in una struttura per le misure di sorveglianza. La mamma di Antonella Multari, uccisa con 46 coltellate: «Ho paura che mi venga a cercare» ...