Luca Delfino è uscito dal carcere | ora per lui stanza singola e playstation in una residenza di sicurezza

(Di sabato 29 luglio 2023) Il «killer delle fidanzate», dopo una condanna a 16 anni e mezzo, dovrà rimanere per 6 anni e mezzo in una struttura specializzata sopra il capoluogo ligure

Luca Delfino, nella Rems di Pra' ci si prepara ad accoglierlo: "La sua stanza è singola e si porta la tv.

