Lozano sempre più lontano dal Napoli | il gesto non lascia dubbi!

(Di sabato 29 luglio 2023) Con il trascorrere delle settimane, sembra definirsidi più il futuro del Chucky, Hirving, in scadenza il prossimo anno. Il messicano aveva due opzioni sul tavolo: quella del rinnovo (al ribasso), oppure la cessione, nonostante le poche offerte, almeno sino ad oggi, arrivate sul tavolo del. Il messaggio di Garcia e società Quest’oggi, nel primo test d’Abruzzo contro l’Hatayspor che ha visto ilimporsi per 4-0 nel segno di Osimhen e Simeone, entrambi autori di due goal, non c’è stato il minimo spazio perverso l’addio alSpazio.itUn fatto emblematico, soprattutto se rapportato alle scelte di Rudi Garcia che tra prima e seconda frazione ha dato spazio a tutti gli elementi a disposizione nella ...

...lista restaEdon Zhegrova , classe '99 del Lille. Una valutazione assolutamente abbordabile perché per portarlo via dalla Francia ci vorrebbero 10 - 15 milioni. Prima, però, l'uscita diCalciomercato SSC Napoli - A Castel di Sangro, Hirvingsta intensificandodi più il percorso verso il rientro: ieri ha realizzato tutta la seduta in gruppo, aumentando i ritmi dell'allenamento. Ma il calciatore potrebbe andar via e il Napoli ...... 'Futuroin stand by al momento, può andar via anche a zero il prossimo anno'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essereaggiornato sulle ultime ...

Nel corso del primo ritiro a Dimaro, non si è praticamente mai visto con i compagni Hirving Lozano, ancora alle prese con il recupero dopo la distorsione al ginocchio accusata contro la Fiorentina qua ...Il Napoli starebbe sedendo a più tavoli nella prima fase di calciomercato: per la difesa in risalita Mavropanos, Garcia insiste per l'erede di Lozano ...