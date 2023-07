Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 29 luglio 2023 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 29 luglio 2023) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 28, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 4 (102) 49 (84) 78 (77) 86 (67) 2 (60) Cagliari: 28 (101) 37 (90) 24 (61) 61 (52) 34 (52) Firenze: 3 (75) 24 (73) 19 (66) 80 (63) 76 (58) Genova: 25 (114) 68 (74) 15 (69) 70 (58) 20 (58) Milano: 76 (125) 11 (86) 64 (67) 49 (56) 75 (54) Napoli: 31 (90) 88 (70) 75 (62) 9 (54) 36 (50) Palermo: 77 (104) 24 (94) 18 (84) 39 (80) 42 (76) Roma: 12 (96) 75 (92) 47 (74) 56 (66) 60 (61) Torino: 57 (99) 64 (76) ...

Si può giocare al, ale al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' estrazione precedente di venerdì 28 luglio 2023, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i ...Ma in questo contesto, così dinamico ed accattivante, è bene ricordare che giocare rappresenta sempre un rischio, sia che le attività di gambling sia alo qualsiasi altra ...... i numeri vincenti Ultime notizie Estrazioni del, dele del Million Day Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi Sabato 29 Luglio 2023: i numeri vincenti 29 Luglio TV e ...

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 27 luglio 2023: numeri vincenti e quote Fanpage.it

Arce- Si terrà oggi, sabato 29 luglio 2023, alle ore 19.00, sul belvedere di Piazza Umberto I, l’inaugurazione della “Endopank” a cura dell’Amministrazione Comunale di Arce – Assessorato alla Cultura ...Questa quarta estrazione settimanale è stata introdotta da luglio per tutto il 2023 per aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione di maggio.