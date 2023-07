Lotito sbotta contro Sarri | c’entra Zielinski

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 luglio 2023) In questa sessione di mercatoè al centro di numerose voci, conche sta spingendo per portarlo alla Lazio. Continua a essere pieno di interrogativi il futuro di Piotr. Il centrocampista polacco sembrava difatti destinato a lasciare il Napoli per trasferirsi altrove. Nelle ultime settimane però il giocatore si è avvicinato sempre di più al rinnovo col Napoli e presto potrebbero esserci ulteriori sviluppi. La Lazio è uno dei club interessati, conche sta premendo per averlo a disposizione nell’organico. Il presidente della Laziohatoil suo allenatore per questa richiesta.per l’interesse perDa ...