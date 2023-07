Lotito | «Sarri mi ha detto no a Fred e Lo Celso | si è fissato con Ricci e Zielinski»

(Di sabato 29 luglio 2023)avrebbe voluto prenderee Sow, mahano al brasiliano, e anche a Lo. Per ammissione dello stesso presidente della Lazio, che lo rivela al Messaggero.avrebbe dovuto essere il colpo dalla Premier che, secondo, avrebbe «lasciato tutti di stucco». Il quotidiano romano scrive: “Forse tutti, sì, ma non l’irremovibile Maurizio: «Come per Lo, mi hano», giura. Tramite lo stesso intermediario di Kamada, il brasiliano è stato offerto e proposto al tecnico, soprattutto dopo che ha manifestato titubanze sull’adattabilità di Sow (abituato a giocare sempre a due in un 3-4-2-1) come vertice basso. La società ha deciso di procedere comunque sullo svizzero per non rimanere ...

Le divergenze tra richieste di mercato die proposte dipossono portare le due parti a prendere strade diverse. E intanto la Lazio aspetta. Una Lazio che ha bisogno di rinforzi ma che ha ...Claudio, presidente della Lazio, si sarebbe sfogato per le situazioni di mercato e le richieste diClaudio, presidente della Lazio, si sarebbe sfogato per le situazioni di mercato e le richieste di. Le parole riportate da Il Messaggero: "Fred Come per Lo Celso, mi ha detto di ...È il quartetto indicato dae su cui insiste nonostanteabbia chiuso ogni possibilità per loro. I nomi ormai li conoscono anche i tifosi. "No, no. Li voglio tutti e quattro", è stata la ...

Mercato Lazio / Lotito: “Sarri si è fissato”. E il mister svela il suo futuro… Cittaceleste.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito attacca Sarri su Fred: "Mi ha detto di no, si è fissato per..." - Noi Biancocelesti ...La situazione in casa Lazio si fa sempre più delicata. Alla data odierna (29 luglio), oltre alla cessione di Milinkovic-Savic, al rinnovo di Pedro e all’arrivo di Taty Castellanos, il mercato biancoce ...