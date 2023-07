(Di sabato 29 luglio 2023) S e fosse un supereroe, e con tutto quello che fa può venire il dubbio che lo sia, potrebbe essere Superman. Non solo per la fisicata: lo chiamano Clark Kent per la somiglianza che ha con l'interprete ...

S e fosse un supereroe, e con tutto quello che fa può venire il dubbio che lo sia, potrebbe essere Superman. Non solo per la fisicata: lo chiamano Clark Kent per la somiglianza che ha con l'interprete ...... già iridata nel 2022, si conferma dunque come fece l'ultima volta l'olimpionica americana... Il cinese del 1999 respinge l'e detentore uscente Zac Stubblety Cook e gli strappa di ...... Nicolò Martinenghi punta Haiyan Qin e passa facilmente insieme aCerasuolo il turno nei 50 ... L'azzurro quarto nell'ultima batteria vinta dall'irlandese Daniel Wiffen in 7'43''81 ...

L’olimpionico Simone Barlaam: “Sono un ragazzo fortunato” La Gazzetta dello Sport

Alle 13.10 Simona nei 1500 e alle 13.59 Thomas nei 100 dorso a caccia della conferma e dopo l’oro nei 50 farfalla. Direte Rai 2, Rai Sport e Sky Sport ...Il diciottenne vicentino ha vinto l’oro a Tokyo: «Mi sono allenato ogni giorno almeno due ore con il mio compagno di squadra» ...