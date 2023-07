L' oceano Atlantico registra la temperatura più alta di sempre

(Di sabato 29 luglio 2023) Recenti dati preliminari della National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti indicano che ladella superficie del mare nel Nordha segnato un nuovo record. ...

Secondo le analisi effettuate dagli scienziati dei Centri nazionali per le informazioni ambientali della NOAA, la temperatura media della superficie del mare nell'Atlantico settentrionale si è attestata a livelli record. La superficie dell'Oceano Atlantico ha registrato una temperatura record di 24,9 gradi. Lo riferisce l'americana National Oceanic and Atmospheric Administration basandosi su dei dati rilevati lo scorso 26 luglio.

Il clima dell'Oceano Atlantico, tradizionalmente, presenta inverni freddi e rigidi ed estati miti per via della corrente del golfo del Messico. Le ...Recenti dati preliminari della National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti indicano che la temperatura della superficie del mare nel Nord Atlantico ha segnato un nuovo record.