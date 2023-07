Lo speciale di Formiche.net sul viaggio di Meloni a Washington

Leggi su formiche

(Di sabato 29 luglio 2023) Il piano Mattei, le strategie sull’Africa e il totale sostegno all’Ucraina. Un terreno d’intesa fortissimo. Il premier Giorgiaresta oltre un’ora e mezza nello Studio Ovale con Joe Biden e incassa una apertura di credito per le mosse italiane, soprattutto sul tema che è diventato la cifra della sua politica estera: guardare al fianco Sud, non lasciare più scoperta l’area del Mediterraneo. E quell’Africa che ha, invece, grande potenziale da sviluppare, non solo per fermare l’ondata sempre più impetuosa dei migranti. Il clima è disteso, tra i due c’è una sintonia che si traduce in sorrisi e battute. Quella del presidente Usa che ricorda di essere cresciuto in un quartiere dove era l’unico a non avere il cognome che finiva per “O”. E che alla premier, come rivela lei stessa, dice: la prima volta che ti ho incontrata “ho pensato di conoscerti da molto tempo”. Un ...