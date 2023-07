Liverpool | Klopp su Henderson | «Ha scelto lui di andare via»

(Di sabato 29 luglio 2023) Il commento di Jurgen, allenatore del, dopo il trasferimento di Jordanin Arabia Saudita Jurgenha parlato in conferenza stampa dell’addio di in conferenza stampa al. PAROLE – «Se ne sono sorpreso da? Ma certo! Abbiamo avuto un bel rapporto per otto anni e lui sapeva che tutti noi volevamo che rimanesse. Ma ha preferito andar via e noi, per tutto quello che ha fatto, non gli avremmo mai messo i bastoni tra le ruote».

