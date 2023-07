LIVE Universiadi 2023 | 29 luglio in DIRETTA | Italia avanti con la Cina nella pallanuoto! azzurri per il bronzo nella gara a squadre mista di arco ricurvo!

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31 PALLANUOTO –7-2 Guidi a segno rimette a 5 lunghezze di distanza gli avversari. 11.28: PALLANUOTO –6-2 Seconda rete dei cinesi siglata da Liang 11.26: PALLANUOTO –6-1 Rete di Faraglia e Liang accorcia le distanze 11.23: PALLANUOTO –5-0 Rete di Panerai 11.21: VOLLEY – Tra poco i primi tre incontri di giornata del torneo maschile: Portogallo-Polonia, Corea-e Repubblica Ceca-Iran. Alle 14 l’affronta Taipei 11.20: PALLANUOTO –4-0 Rete di Occhione 11.18: PALLANUOTO – Concluso il primo quarto con l’...

LIVE Universiadi 2023, 29 luglio in DIRETTA: aggiornamenti dalle 8.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO UNIVERSIADI 29 LUGLIO Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle gare della 31ma edizione delle Universiadi estive, posticipa ...Prosegue la 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, venerdì 28 luglio, spazio al tiro con l'arco, con i tabellon ...