LIVE Universiadi 2023 | 29 luglio in DIRETTA | Cina subito in testa al medagliere

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.37 TIRO A SEGNO – Michele Palella è tredicesimo dopo la prima parte delle qualificazioni della Pistola automatica 25m 8.34: TIRO A SEGNO – Nella pistola 10 metri femminile vittoria per l’indiana Bakher con 239.7, argento per l’ungherese Fabiano con 235.3, bronzo per Chen di Taipei con 215.0. Eliminata nelle qualificazioni Brunella Aria 8.32: TIRO A SEGNO – Nella finale individuale della carabina ad aria compressa 10 metri femminile oro all’indiana Elavenil, argento alla statunitense Tucker e bronzo alla cinese Xing. Eliminata nella fase di qualificazione l’azzurra Giulia Mainetti 8.30: TIRO A SEGNO – Nella finale della pistola aria compressa 10 metri a squadre femminile oro all’India con 1714, argento alla Cona con 1711, bronzo all’Iran con 1707 8.28. TIRO A SEGNO – Assegnati i primi titoli anche nel tiro a ...