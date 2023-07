LIVE Universiadi 2023 | 29 luglio in DIRETTA | azzurri in semifinale nella gara a squadre mista di arco ricurvo!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.59: TIRO CON L’– 36-33 per il Giappone nel primo set della. Asiatici avanti 2-0 9.54: TIRO CON L’– L’Italia affronterà il Giappone, mentre nell’altrasi affrontano Francia e Corea. Nel compund così le due semifinali: Corea-Taipei, Cina-India 9.52: TIRO CON L’– ITALIA INNELLo shoot off premia glicon il punteggio di 20-17 e dunque Italia avanti con Matteo Bilisari e Aiko Rolando 9.51: TIRO CON L’– Lo shoot off nel compound premia Taipei che vince il quarto di finale e si qualifica per le semifinali. Eliminati Antonio Brunello ed Elisa ...