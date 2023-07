LIVE Universiadi 2023 | 29 luglio in DIRETTA | azzurri in finale per il bronzo nella gara a squadre mista di arco ricurvo!

Leggi su oasport

10.35: JUDO –categoria -48 kg femminili oro al Giappone con Yoshioka che ha sconfitto per ippon la olandese Gersjes, bronzi per la coreana Oh e la azera Aliyeva 10.32: GINNASTICA RITMICA – Dopo la prima parte diper il gruppo A la ungherese Pigniczki è in testa all'all around con 65.600 davanti alla giapponese Suzuki con 61.550 e alla kazaka Taniyeva con 60.750 10.30: WUSHU – Assegnato il titolo del Chanquan maschile. Oro alla Cina con Jin, argento per l'indonesiano Marvelo,per Chen di Taipei 10.26 TIRO CON L'– Nel compoundper l'oro tra Corea e India eper iltra Taipei e Cina 10.15: JUDO –categoria -66 kg uomini finali per ...