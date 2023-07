LIVE – Udinese-Union Berlino | amichevole 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) L’affronta l’Berlin in un’di spessore in vista dell’esordio in Serie A. Fischio d’inizio alle 15:30 di sabato 30 luglio a Lienz. Ultimo test di prestigio dopo il lungo lavoro a Bad Kleinkircheim. Sottil – che in questi giorni ha ritrovato Ebosse – vuole una bella prova dai suoi ragazzi, in attesa di altri rinforzi. Occhi puntati anche su Etienne Camara, uno dei volti nuovi. COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5(ore 15:30) 15.20 – Amici di Sportface, benvenuti allatestuale di. Tra pochi minuti si comincia! SportFace.