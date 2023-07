LIVE Superbike | GP Repubblica Ceca 2023 in DIRETTA | comincia la Superpole

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11 minuti: sale Axel Bassani che si porta al secondo posto con un gap di +0.376 rispetto a Toprak -12 minuti: il primo tempo lo registra Toprak Razgatliogu che segna 1’31.097!!! segue Gerloff a +0.562 -13 minuti: stanno per arrivare i primi tempi -14 minuti: fase di studio per i piloti in pista -15 minuti: Rinaldi entra in pista un po’ più attardato rispetto agli altri SEMAFORO VERDE! PARTE LA! 11:05 Cinque minuti e si! 11:02 In mattinata intanto si è svolta anche la FP3, ecco i risultati che confermano il grande equilibrio di questo GP. Bautista 11. I primi 14 racchiusi in 614 millesimi. FINAL RESULTS from #WorldSBK FP3 1?? Garrett Gerloff 2?? @Reddingpower 3?? @toprak tr54 #CZEWorldSBK pic.twitter.com/Wni2DWuxxD — WorldSBK (@WorldSBK) July 29, ...