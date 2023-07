LIVE Sonego-Wawrinka 3-6 2-1 | ATP Umago 2023 in DIRETTA | tiene il servizio il torinese in avvio di secondo set

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-POPYRIN DALLE 18.30 40-0 Disegna a meraviglia il campo ancora una volta, che con la pressione di dritto guadagna metri ogni colpo e chiude con lo schiaffo al volo incrociato. 30-0 Ancora lo stesso schema, con il dritto dell’elvetico che questa volta è vincente in lungolinea. 15-0e dritto ad uscire, continua a schiacciare sull’acceleratore lo svizzero. 2-1 Game! ACE dell’azzurro che non si lascia impressionare e continua a condurre. 40-15 Sbracciata impressionante in risposta con il rovescio lungolinea e tocco delicatissimo con la smorzata successiva. 40-0 Arriva il punto anche con la traiettoria esterna da destra per. 30-0...