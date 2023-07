LIVE Sonego-Wawrinka 2-3 | ATP Umago 2023 in DIRETTA | nessuna palla break | si procede spediti

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-POPYRIN DALLE 18.30 30-15 Attacca con il dritto lo svizzero dopo il servizio ma è eccezionale Lorenzo a trovare un fantascientifico passante stretto di dritto. 30-0 Conferma anche il sopralluogo dell’arbitro l’effettiva lunghezza del dritto di. 15-0 Prima vincente del n.72 della classifica ATP. 3-3 Game! Implacabile al servizio l’azzurro, che con un ACE esterno chiude anche questo gioco. 40-15 Traiettoria esterna da sinistra diche chiude con lo smash dopo il servizio. 30-15 Lontanissimoviene immediatamente punito dalla perfetta smorzata dell’italiano. 15-15 Encomiabile in difesa lo svizzero, impressionante la spinta e la costruzione del punto di ...

Da ranking Arnaldi parte leggermente favorito. Popyrin, però, sa come si gestiscono le emozioni di una semifinale ATP, avendo vinto l'unica che ha giocato, a Singapore nel 2021. In campo l'australiano ...SEGUI ILDI- WAWRINKA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Wawrinka scenderanno in campo oggi (sabato 29 luglio) . I due giocatori sono pianificati come terzo ed ultimo ...Se Arnaldi vincesse, infatti, potrebbe incontrare anche Lorenzo, sempre che il torinese esca indenne dal proprio match contro l'ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka. SEGUI ILDI ...

Live Sonego-Wawrinka OA Sport

Matteo Arnaldi si ferma in semifinale nell’ATP 250 di Umago. Il ligure è stato sconfitto dal numero 90 ATP, Alexei Popyrin al termine di una battaglia durata quasi tre ore e mezza, che si è conclusa 6 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI POPYRIN- DALLE 18.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Stan Wawrinka, semif ...