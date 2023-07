LIVE Sonego-Wawrinka 1-2 | ATP Umago 2023 in DIRETTA | comandano i servizi in avvio

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-POPYRIN DALLE 18.30 1-2 Game! MERAVIGLIOSO PASSANTE INCROCIATO STRETTO CON IL ROVESCIO DELLO SVIZZERO! Tocco di polso, di pura classe. 40-15 Smorzata meravigliosa del n.72 della classifica, non riesce a passare la rete il recupero del torinese. 30-15o, dritto e smash disul quale il recupero in pallonetto diesce di pochi centimetri. 15-15 Aggressivo fin dalla risposta, che martella con il dritto. 15-0 Prima ACE per il tre volte vincitore Slam. 1-1 Game! Lo svizzero chiama a rete l’italiano ma affonda il passante di dritto in rete. Tiene a 0 il primo turno dio il torinese. 40-0 ...

Da ranking Arnaldi parte leggermente favorito. Popyrin, però, sa come si gestiscono le emozioni di una semifinale ATP, avendo vinto l'unica che ha giocato, a Singapore nel 2021. In campo l'australiano ...SEGUI ILDI- WAWRINKA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Wawrinka scenderanno in campo oggi (sabato 29 luglio) . I due giocatori sono pianificati come terzo ed ultimo ...Se Arnaldi vincesse, infatti, potrebbe incontrare anche Lorenzo, sempre che il torinese esca indenne dal proprio match contro l'ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka. SEGUI ILDI ...

Live Sonego-Wawrinka OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI POPYRIN- DALLE 18.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Stan Wawrinka, semif ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta TV e streaming, Sonego-Wawrinka. Il match vale come penultimo atto del torneo 250 croato ...