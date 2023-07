LIVE – Scherma | Mondiali Milano 2023 | semifinali e finali fioretto femminile e spada maschile

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) La diretta scritta delledia squadre aidiin corso al centro congressi Allianz MiCo di. Un’altra giornata a caccia di medaglie per l’Italia, che nelschiera la corazzata composta da Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto. Semifinale anche per la, con Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli che proveranno a far saltare il banco. Sportface vi racconterà tutto in tempo reale senza farvi perdere nulla. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO Segui il ...