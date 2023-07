LIVE – Roma-Estrela Amadora 2-0 | amichevole 2023 DIRETTA

(Di sabato 29 luglio 2023) Laaffronta l’alle 21:00 di sabato 29 luglio nella quartadel suo precampionato, la seconda del ritiro di Albufeira in Portogallo. Dopo l’1-1 contro il Braga, Mourinho vuole altre risposte convincenti dai suoi giocatori in vista del debutto in campionato. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dal primo minuto di gioco. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV E STREAMING(3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, El Shaarawy. A disp.: Rui Patricio, Mancini, Llorente, Celik, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Matic, Bove, Spinazzola, Belotti. All. José Mourinho(3-4-3): ...

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Seconda amichevole del ritiro portoghese in Algarve per la: dopo il pareggio con il Braga , i giallorossi di José Mourinho sfidano l' Estrela Amadora , squadra neopromossa nella Primeira Liga portoghese . Calcio d'inizio alle ore 21 italiane. Segui la ...- ESTRELA 2 - 042' e 44' Dybala(3 - 4 - 2 - 1): Svilar; Ibañez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Dybala. All. Mourinho ESTRELA (...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA- ESTRELA AMADORA ](ITA): Svilar M. (Portiere), Kristensen R., Ndicka E., Smalling C., Roger Ibanez, Zalewski N., Pellegrini Lo., Cristante B.

Roma Estrela Amadora: il risultato in diretta LIVE dell'amichevole Sky Sport

Seconda amichevole per la Roma nel ririto in Portogallo: i giallorossi, dopo il pareggio con il Braga, sfidano l’Estrela Amadora, squadra neopromossa nella Primeira ...La Roma scnderà in campo alle ore 21 italiane contro l'Estrela Amadora. Secondo amichevole in Portogallo per gli uomini di Mourinho dopo il pareggio 1-1 col Braga. José rispetto alla… Leggi ...