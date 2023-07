LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | subito Deplano per la sorpresa | Quadarella per la medaglia negli 800 sl! Attesa per Pilato e Ceccon

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI12.59: C’è Thomasa caccia di un altro exploit nelle semifinali dei 50 dorso. Non è la gara che ama di più ed è un divertimento ma è campione d’Europa in questa specialità e intanto va conquistato un posto in finale. 12.57: Fiato sospeso per le semifinali dei 50 rana donne dove Benedettae Anita Bottazzo sono entrate con i migliori tempi. Finora in nessuna gara ci sono state due azzurri in finale. Le due raniste proveranno a sfatare il tabu 12.55: La sesta finale è quella della staffetta 4×100 stile libero mista. L’Italia è entrata con il terzo tempo ma sarà difficile tenere dietro una fra Australia (super favorita), Usa e Gran Bretagna. L’obiettivo plausibile è il quarto posto, a meno di ...

Fukuoka, Giappone. Giorno 7. Simona Quadrella e la finale degli 800 stile libero. L'abbiamo vista piangere ed erano lacrime di gioia. L'abbiamo vista sul podio: argento nei 1500 stile. Settima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca a Fukuoka. Attesa per Simona Quadarella che, dopo l'argento nei 1500 stile, cerca il ... SEGUI IL LIVE DI SEMIFINALI E FINALI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI MONDIALI IN VASCA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: settimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ... Penultima giornata di gara