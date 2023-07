LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pilato e Bottazzo in finale nei 50 rana! Quadarella per la medaglia negli 800 sl! Sjoestroem e Meylutyte superstar | Deplano ottavo

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.48: Ci ha girato attorno all’oro Grousset, conquistando due bronzi, e poi lo ha agguantato nella gara più importante. La Francia non è solo Marchand e sta crescendo in vista di Parigi 2024. Argento per il canadese Liendo con 50?34, bronzo per lo statunitense Rose con 50?46, poi Temple, Korstanje e Matsumoto 13.47: ORO ALLA FRANCIA CON MAXIME GROUSSET! Il transalpino vince con 50?14, equilibratissima la distribuzione delle energie per lui 13.46: Ai 50 Korstanje, Grousset, Liendo 13.44: Questi i protagonisti delladei 100 farfalla: 1 MATSUMOTO Katsuhiro JPN 28 FEB 1997 51.16 2 KORSTANJE Nyls NED 5 FEB 1999 50.98 3 LIENDO Josh CAN 20 AUG 2002 50.75 4 ROSE Dare USA 1 NOV 2002 50.53 5 GROUSSET Maxime FRA 24 APR 1999 ...

Fukuoka, Giappone. Giorno 7. Simona Quadrella e la finale degli 800 stile libero. L'abbiamo vista piangere ed erano lacrime di gioia. L'abbiamo vista sul podio: argento nei 1500 stile. Il finale di ...Settima giornata dei Mondiali diin vasca a Fukuoka. Attesa per Simona Quadarella che, dopo l'argento nei 1500 stile, cerca il ... Le garedalle 13 su Sky Sport Summer (canale 201) e in ...SEGUI ILDI SEMIFINALI E FINALI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DELIN VASCA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ...

Mondiali nuoto 2023, i risultati di oggi in diretta live Sky Sport

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: settimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...I Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 sono in diretta su Sky Sport Summer (canale 201 del telecomando Sky) e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Penultima giornata di gara ...