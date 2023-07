LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pilato | Bottazzo e Ceccon volano in finale! Quadarella per la medaglia negli 800 sl! Sjoestroem e Meylutyte superstar

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI14.16: Questi i protagonisti della finale dei 50 dorso maschili: Ress, Xu, Armstrong, Masiuk,, Christou, Braunschweig, Jeffcoat 14.15: Thomasè in finale nei 50 dorso! Vince la seconda semifinale lo statunitense Ress con 24?35, secondo Amrstrong con 24?41, terzo Brauschweig con 24?73.il finale col quinto crono 14.12: Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 50 dorso: 1 KAWAMOTO Takeshi JPN 19 FEB 1995 25.05 2 ANGHEL Andrei-Mircea ROU 17 JUL 1998 24.86 3 BRAUNSCHWEIG Ole GER 15 NOV 1997 24.72 4 RESS Justin USA 3 AUG 1997 24.18 5 ARMSTRONG Hunter USA 24 JAN 2001 24.49 6 COOPER Isaac AUS 7 JAN 2004 24.73 7 JEFFCOAT Andrew NZL 22 JUL 1999 24.95 8 LAITAROVSKY ...

Fukuoka, Giappone. Giorno 7. Simona Quadrella e la finale degli 800 stile libero. L'abbiamo vista piangere ed erano lacrime di gioia. L'abbiamo vista sul podio: argento nei 1500 stile. Il finale di ...Settima giornata dei Mondiali diin vasca a Fukuoka. Attesa per Simona Quadarella che, dopo l'argento nei 1500 stile, cerca il ... Le garedalle 13 su Sky Sport Summer (canale 201) e in ...SEGUI ILDI SEMIFINALI E FINALI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DELIN VASCA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ...

Mondiali Nuoto 2023 Fukuoka 29 luglio diretta live: Pilato-Bottazzo in finale. Ora Quadarella e 4x100 sl mista Virgilio Sport

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: settimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...I Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 sono in diretta su Sky Sport Summer (canale 201 del telecomando Sky) e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Penultima giornata di gara ...