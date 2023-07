LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Benedetta Pilato incanta e vola in semifinale con Anita Bottazzo! Ceccon avanti nei 50 dorso!

Leggi su oasport

4.28: Il Messico vince la prima batteria della 4×100 stile libero con il tempo di 3'30?77 4.25: Al via la prima di quattro batterie dei 4×100 stile libero mista. Nella quinta e ultima l'Italia 4.23: Queste le semifinaliste dei 50 rana, due azzurre d, Bottazzo, King, Tang, Suzuki, Kivirinta, Elendt, Jefimova, Meylutyte, Hansson, Jacoby, Mc Sharry, Sztandera, Schoenmaker, Vermeiren, Gaspard 4.21. IncredibileBottazzo che vince l'ultima batteria con 30?02, da King in 30?05, terza Suzuki in 30?29, Meylutyte tranquilla in 30?39 4.19: Buonissima l'impressione destata dache vince la batteria con 29?60.